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AGD’den Hindistan Konsolosluğu önünde “Keşmir” protestosu

Anadolu Gençlik Derneği İstanbul İl Temsilciliği, Keşmir’de yaşanan olaylarla ilgili Hindistan Konsolosluğu önünde basın açıklaması yaptı.

23 Ağustos 2019 Cuma 22:57
AGD’den Hindistan Konsolosluğu önünde “Keşmir” protestosu

Anadolu Gençlik Derneği İstanbul İl Temsilciliği, Keşmir’de yaşanan olaylarla ilgili Hindistan Konsolosluğu önünde basın açıklaması yaptı.


Hindistan tarafından Keşmir’de yapılan baskı ve olaylara Anadolu Gençlik Derneği İstanbul Şubesinden tepki geldi. Derneğe bağlı yerli ve yabancı üyeler ellerine almış oldukları bayraklarla Hindistan’ı konsolosluk önünde protesto etti.


İstanbul Temsilcisi Yunus Genç, Hindistan’ın Keşmir üzerinde yaptığı baskılara dikkat çekerek, “Cammu Keşmir’i daha özerk bir şekilde yöneten Hindistan 1963 yılında aldığı bir kararla Cammu Keşmir’i eyalet ilan edip bölgeye vali atadı. Birleşmiş Milletler ’in aynı İsrail’in karşısında etkisiz kalması gibi Hindistan’a etki uygulamaması Pakistan’ı 1965 ve 1999’da iki kez daha Hindistan ile karşı karşıya getirdi. Anayasanın 370. maddesinin iptal edilmesi ve bölgenin özel statüsünü ortadan kaldırması bardağı taşıran son damla oldu. Hindistan tek taraflı olarak Cammu Keşmir’in kendi anayasasına bağlı olma, savunma, iletişim ve dış ilişkiler dışındaki tüm meselelerde karar almak gibi birçok ayrıcalığını sona erdirmesi işgalini kalıcı bir duruma getirme hamlesidir. Bu niyet bu doğrultu da atılan adımlar hem kabul edilemez hem de Keşmir sorununu asla çözemez” dedi.



“Türkiye hükümeti Keşmir halkının sesine ses olmalı”


Genç, Türkiye hükümetinin Keşmir’in yanında olması gerektiğini ifade ederek, “Her durumda başta Hindistan ve Pakistan olmak üzere taraflar arasında diyalog kanalları açık tutulmalı, nükleer ya da konvansiyonel her türlü savaştan kaçınılmalıdır. Hindistan Keşmir halkına rağmen bölgede asker bulundurma tutumundan vazgeçmelidir. İngiltere başta olmak üzere küresel güçler Keşmir’de meydana gelebilecek çatışma ve gerilimler üzerinde çıkar hesapları yapmayı bırakmalıdır. Türkiye hükümeti Keşmir halkının sesine ses olmalı. Keşmir halkıyla dayanışma imkanlarını arttırmalı. Bölgede çözüme dair daha etkin bir politika izlemelidir” şeklinde konuştu.


Konuşmanın ardından konsolosluk önünde toplanan kalabalık ayrıldı.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 22:57
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