Ağar uyardı: Daha şerli bir yapıyla karşı karşıya kalabiliriz

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, terör sevici HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı. İddianame Yüksek Mahkeme'ye gönderilirken terör ve güvenlik uzmasnı Abdullah Ağar’dan önemli bir uyarı geldi.

Barzani’nin Suriye kolu ENKS ile PKK’nın Suriye kolu PYD’nin bağlı olduğu PYNK üzerinden Türkiye’nin “daha şerli” bir siyasi oluşumla karşı karşıya gelebileceğini belirten Ağar, “Yıkıcı-bölücü-ayrılıkçı olmayan” bir siyasi oluşumun üniter yapı için zorunluluk olduğunu belirtti.

Ağar'ın açıklamaları şöyle:

"Bugün Batı’nın şeytanlaştırma eğiliminde olduğu PKK ve PKK’ya iltisaklı HDP siyaseti yerine, yarın Suriye Ulusal Kürt Muhalefeti (SKUM/ENSK); dolayısıyla Irak’ın kuzeyine de entegre edilmiş, sözde "demokrasi kahramanı-özgürlük savaşçısı” YPG/PYD’ye iltisaklı PYNK üzerinden daha şerli bir siyasi oluşumla karşı karşıya kalabiliriz.



İş oraya doğru gidiyor



Yıkıcı-bölücü-ayrılıkçı olmayan bir Kürt siyasi oluşumu; Devlet/Vatan/Gelecek/Güvenlik ve ÜNİTER YAPI için VAROLUŞSAL BİR ZORUNLULUKTUR."