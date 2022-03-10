Ağaç kesene göre muamele! Şahan Gökbakar İBB'nin ağaç katliamına bir dizi gerekçe sıraladı
Şahan Gökbakar, CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, Beşiktaş ilçesinde 112 çınar ağacını kökünden keserek katletmesini eleştirenleri, "Yanlış uygulama ise verin mahkemeye." diyerek hedef aldı.
Yeniakit.com.tr
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Sanatçıdan yalaka olmaz." sözlerinin karşılığı haline gelen, "komedyen" Şahan Gökbakar, CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin Dolmabahçe'deki 112 çınar ağacını kesmesine destek verdi.
"Zeytin ağaçları kesiliyor." yaygarası üzerinden iktidarı hedef alan Gökbakar, ağaç kesen kendi yandaşları olunca destek çıkacak bir dizi gerekçe sıraladı.
Ağaç kesene göre muamele!
Sosyal medya hesabından bazı kullanıcıların, "İBB'nin ağaç kesmesine sesini çıkartmayacak mısın?" diye sorduklarını aktaran Gökbakar, "Beşiktaş'ta 112 kanserli ağac kesilmiş. İnsanlar bana ses cikarmayacak misin yaziyor? Çikarmiycam, çünkü belediye başta olmak uzere, bilim insanları, Orman Müdürlüğü vs tum yetkililer kesilsin demis." ifadelerini kullandı.
Şahan Gökbakar İBB'nin ağaç katliamını eleştirenleri de şöyle hedef aldı:
Yanliş uygulama ise verin mahkemeye. Ama zeytin agaçları kesilmesin demeye devam!