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Sosyal Medya Ağaç katliamı yapan yandaş olunca sözde çevreciler suspus! Bodrum Yalıkavak’a dikilen villalar tepki çekti
Sosyal Medya

Ağaç katliamı yapan yandaş olunca sözde çevreciler suspus! Bodrum Yalıkavak’a dikilen villalar tepki çekti

Yeniakit Publisher
2023-08-06 14:32:00 -
Ağaç katliamı yapan yandaş olunca sözde çevreciler suspus! Bodrum Yalıkavak’a dikilen villalar tepki çekti

Muğla’nın Bodrum ilçesinin Yalıkavak mahallesinde ormanın içine dikilen villalar tepki çekti.

CHP’li Bodrum Belediyesi’nin göz yumması ile yapılan villalar tepkiye neden oldu. Doğanın bütünlüğünü bozarak ormanı katledip içerisine onlarca villa yapılmasına izin veren CHP’li Bodrum Belediyesi’ne çevrecilerin tepki göstermemesi iki yüzlülüklerini ortaya döktü.

Bir ağaç için yaygara koparan çevreciler belediye yandaş olunca sesi çıkmıyor. CHP’li belediyenin böyle bir yapılaşmaya izin vermesi tepki çekerken, çevreci geçinen kesimin sesinin çıkmaması kafada soru işaretleri bıraktı.

Sosyal medyada yayılan bu görüntüler, 'alın size CHP'li Belediyenin yaptığı usulsüzlükler..." başlığıyla yayıldı.


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