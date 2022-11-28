  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Ağaç fabrikasında patlama!
Yerel

Ağaç fabrikasında patlama!

Ordu’da faaliyet gösteren bir ağaç fabrikasında patlamanın ardından yangın çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-11-28 20:42:00 -
Ağaç fabrikasında patlama!

Olay, Altınordu ilçesi Kökenli Mahallesi’nde faaliyet gösteren Çamsan Ordu Ağaç Sanayi ve Tic. A.Ş. fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın zımpara toz filosunun olduğu alanda ilk önce patlama sesi duyuldu, ardından da yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alanda güvenlik önlemi alarak, yangını söndürme çalışmalarına başladı. Yoğun dumanların çıktığı alanda ekipler alevleri söndürdükten sonra soğutma çalışması yaptı. Olayda ölen ve yaralanan olmazken, jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23