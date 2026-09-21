Ağaç AŞ’de kaymağın büyüğü Ekrem’e gitmiş

Buğra Kardan İstanbul

İmamoğlu’nun yakınlarından Murat Dağdeviren’in şaibeli ihale ve rüşvet trafiğini yürüten isimlerden büyük yolsuzluk davasının ek iddianamesine yansıdı. İddianamede Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nun yeğeni Derya’yla evli olan Dağdeviren’in yolsuzluktan tutuklu Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas’la yakın irtibat hâlinde bulunduğuna, elini sıcak sudan soğuk suya sokmadan milyonlarca lira para kazandığına işaret edildi. Bir dönem Ağaç AŞ’de Satın Alma Müdürü olarak görev yapan itirafçı şüpheli Selim Marangoz, 29 Haziran 2026 tarihli ifadesinde şunları anlattı: “Seka Peyzaj isimli firma Murat Dağdeviren isimli şahsa aittir. Bu şahısın eşi Dilek İmamoğlu’nun yeğenidir. Akrabalık ilişkisinden dolayı Fidanlık Müdürü Kerem Celil Uzunlar’ın dayatmasıyla firma havuzuna eklenmiştir. Bu firmanın kendisine ait üretim sahası yoktur. Sıklıkla konuşulduğu üzere almış olduğu ihalelerde teslim etmesi gereken ağaçları diğer üreticilerden tedarik etmektedir. Hiçbir iş yapmadan arada ciddi miktarda kârlar elde etmektedir.

RÜŞVETE DOYMADILAR

Gizli tanık Gürgen de 16 Mayıs 2025 tarihli ifadesinde şunları kaydetti: “Dilek İmamoğlu’nun yeğeninin Murat isimli eşi bulunmaktadır. Bu şahıs, yasal sahibi olmadığı hâlde Han İnşaat’ı kendisine bağlamıştır. Firma, Ağaç AŞ tarafından yapılan yapım işlerine ait ihalelerin bir kısmını almış olup hatırladığım kadarıyla 170-180 milyon lira civarında bir iş üstlenmiştir. İhaleler bilerek bu firmaya verilmiştir. Buradan Han İnşaat’a gelen paralarda Murat isimli şahsa gönderilmiştir.” Han İnşaat’ın sahibi Orhan Yıldırım ise 11 Mayıs 2026 tarihli ifadesinde şunları dile getirdi: “Murat Dağdeviren, istediği zaman Ali Sukas’la görüşebiliyordu. Bu rahatlığının sebebi eşi Derya Dağdeviren’in Dilek İmamoğlu’nun yeğeni olmasından kaynaklıydı. Alacaklarımdan kendisine bahsedince ‘Onlar sıkıntı değil, ben hâllederim’ dedi. Kendisine bir miktar borç vermem gerektiğini söyledi. Daha sonra hak edişlerim yapıldı. ‘Tamam’ dedikçe benden para talep ediyordu. 3 milyon lira civarı para göndermiştim. Dağdeviren çifti doymak bilmiyordu. Çocuğunun okul, ev ve çiftliğin tadilatı için para talep ettiler.”

17 Haziran 2025’te dinlenen itirafçı şüpheli Ertan Yıldız’ın anlatımına göre ise, Ali Sukas işleri organize edip temin edilen paraları Fatih Keleş’in içinde bulunduğu ‘SİSTEM’e iletiyordu.