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Yerel Ağabey ve kardeşin kavgası kanlı bitti
Yerel

Ağabey ve kardeşin kavgası kanlı bitti

Yeniakit Publisher
2024-01-02 08:00:00 -
Ağabey ve kardeşin kavgası kanlı bitti

Çorum’da ağabey ve kardeş arasında çıkan kavgada kan aktı. Kardeşi tarafından bıçaklanan ağabey hastaneye kaldırıldı.

Olay, Gülabibey Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, A.C.E. (16) ile ağabeyi M.M.E. (23), Beytepe 3. Cadde üzerindeki ikametlerinde bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine A.C.E. üzerinde bulundurduğu bıçak ile ağabeyi M.M.E.’yi elinden bıçakladı.

Kavga seslerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralı ağabey, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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Bıçaklama olayını gerçekleştiren kardeş A.C.E. ise olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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