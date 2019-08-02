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Ağ üstüne telefon koydu, kuş sesi açarak Sakaları avladı... Yediği cezayla şoku yaşadı!

Bartın’da bir şahıs, balık ağı üstüne cep telefonu koyarak kuş sesi açtı. Sese gelen Saka kuşlarını avlayan şahıs, 26 bin TL ceza aldı.

02 Ağustos 2019 Cuma 12:14
Ağ üstüne telefon koydu, kuş sesi açarak Sakaları avladı... Yediği cezayla şoku yaşadı!

Bartın'da, saka kuşu avlayan kişiye 26 bin 336 lira idari para cezası verildi.

Alınan bilgiye göre, Potbaşı mevkisindeki ırmak kenarında bir kişinin, ağla saka kuşu yakaladığı ihbarını alan Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Bartın Şube Müdürlüğü ve jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Akılalmaz teknik

Söz konusu alanda, kişinin, balık ağı üzerine yerleştirdiği cep telefonu ile kuş sesi yayarak saka kuşu avladığını belirleyen ekipler, 8 kafesin içinde, Türkiye'nin taraf olduğu Uluslararası BERN Sözleşmesince koruma altında olduğu bildirilen saka kuşlarından buldu.

Doğaya salındılar

Ekiplerce el konulan 30 saka kuşu, veteriner hekimin yaptığı kontrolün ardından doğaya salındı.

26 bin TL ceza kesildi

Suçüstü yakalanan H.Ş'ye, DKMP Bartın Şube Müdürlüğünce 23 bin 400 lira tazminat ve 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten 2 bin 936 lira idari yaptırım olmak üzere 26 bin 336 lira idari para cezası uygulandı, avlanmakta kullandığı ekipmanlara da el konuldu.  

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 12:14
  1. Bartın
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