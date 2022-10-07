Afyon’un eğitim yatırımı bütçesi artırıldı

YENİ AKİT ANKARA

İl eğitim değerlendirme toplantısında Afyonkarahisar'ın eğitim alanında geldiği noktanın ayrıntılı olarak ele alındığını ifade eden Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer; kentin yeni okul yapımı, mevcut yapıların güçlendirme çalışmaları ve büyük onarımları için kullanılan eğitim yatırımı bütçesinin 735 milyon lira olarak planlandığını, 32 milyon liralık eğitim öğretime hazırlık ödeneği ve 836 milyon liralık yeni yatırım bütçesiyle miktarın 1 milyar 603 milyona çıkarıldığını kaydetti. Rakamların nihai olmadığını, mevcut yatırımların ilerleme seyrine göre desteklerin devam edeceğini ifade eden Bakan Özer, yatırımlarda en büyük payın güçlendirme çalışmalarına ayrıldığını söyledi. Şu ana kadar Afyonkarahisar'da güçlendirme ihtiyacı bulunan okulların büyük kısmında çalışmaların tamamlandığını, hedefin 2022 yılı sonu itibarıyla güçlendirmelerin bitirilmesi olduğunu söyleyen Özer, bu kapsamda yaklaşık 500 milyon liralık bir yatırımın kente ayrıldığını söyledi.

5 yaştaki okullaşma oranı yüzde 78'den yüzde 94'e çıktı

Bakanlık olarak öncelik verdikleri konuların başında okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranlarının OECD seviyesine çıkarılmasının geldiğini hatırlatan Bakan Özer şunları söyledi: "Bu kapsamda 3 bin yeni anaokulunu yapmak üzere Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayesinde yeni bir proje başlattık. 1.710 yeni bağımsız anaokulunu 2022-2023 eğitim öğretim yılı başlangıcına yetiştirdik ve Türkiye'de 5 yaşındaki okullaşma oranlarını 10 ay gibi kısa sürede yüzde 78'den yüzde 94'e çıkardık. Afyon'da da bu iyileştirmelerin yüzde 95'ler seviyesine geldiğini gördük ama bunu, 2022 yılının sonuna kadar yüzde 100'e ulaştırmak için tüm Türkiye'ye ilave yatırımlar veriyoruz. Bu kapsamda 17 yeni anaokulunu Afyon'a kazandıracağız."

Afyonkarahisar'a 24 yeni okul daha kazandırılacak

17 yeni anaokulu ile birlikte kente 5 yeni ilkokul, 2 yeni ortaokul daha yapılması için gereken bütçenin de mevcut yatırımlara eklendiğinin altını çizen Özer, "Dolayısıyla 24 yeni okulu Afyon'umuza kazandırmış olacağız ve inanıyorum ki hızlı bir şekilde bu yatırımlar realize olup mesafe alınacak ve 2023 yılında da çok daha yeni yatırımlarla Afyonkarahisar ilimizin fiziki mekânlarla ilgili tüm problemlerini ortadan kaldırmış olacağız." dedi. Afyonkarahisar'da eğitimin çok daha iyi noktaları gelmesi için çalışan il ve ilçe yöneticileri, öğretmenler ve hayırseverlere teşekkür eden Bakan Özer, yatırımların kente hayırlı olmasını diledi.

Türkiye'nin 13. Gastronomi Enstitüsü Afyonkarahisar'da açılacak

Cuma namazı çıkışında Afyonkarahisar Belediyesi'nin düzenlediği 4. Uluslararası GastroAfyon Lezzet ve Turizm Festivali açılışında düzenlenen kortej yürüyüşüne katılan Bakan Özer, festivalde Mevleviliğe atıfla sadece yemeğin değil insanın da piştiğine dikkat çekildiğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde gastronomi enstitüleri açmak için bir seferberlik başlattıklarını, başlangıçta planlanan 10 enstitüye Şanlıurfa ve Adana'nın da dâhil edildiğini anlatan Özer, 13'üncü enstitüyü ise Afyonkarahisar'da açmaya karar verdiklerini paylaştı.