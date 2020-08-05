Afyonkarahisar'daki "küçük Brüksel"de gurbetçi yoğunluğu

AFYONKARAHİSAR (AA) - ARİF YAVUZ- Türklerin yoğun olarak yaşadığı Belçika'daki Afyonkarahisarlılar, bu yıl da tatillerini geçirmek için yaz aylarında geldikleri ve "küçük Brüksel" olarak nitelendirilen Emirdağ'ın ekonomisine canlılık katıyor.

Afyonkarahisar'ın 20 bin nüfuslu Emirdağ ilçesinin, yaz döneminde yurt dışından sılayırahim ve tatil için memleketlerine gelen Emirdağlılarla nüfusu 160 bine kadar çıkıyor.

Yazın yoğunlaşan kent içi trafikte yabancı plakalı araçlar dikkati çekerken, çarsı pazardaki canlılık ise en çok ilçe esnafının yüzünü güldürüyor.

Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, AA muhabirine, ilçelerine yaz aylarında gelen hemşehrilerini "Gurbetin Başkenti" sloganıyla karşıladıklarını söyledi.

Pandemi sürecini Emirdağ'da çok iyi yürüttüklerini dile getiren Koyuncu, şöyle konuştu:

"Yurt dışında yaşayan Emirdağlıların bir kısmı, Kovid-19 salgını dolayısıyla ilçeye bu yıl gelemedi. Şu ana kadar yurt dışından Emirdağ'ımıza gurbetçilerin yüzde 50'sinin geldiğini gözlemleyebiliyoruz. Rakamın yüzde 60-70 seviyesine ulaşacağını tahmin ediyoruz. Ben buradan hemşehrilerime 'gönül rahatlığı ile memleketlerinize gelin' çağrısında bulunuyorum. İlçemiz çok temiz ve hijyenik bir nokta. Bugüne kadarki vaka sayımız yok denecek kadar az."

Koyuncu, ilçeye ulaşımdan altyapıya kadar yapılan yatırımlarla bu yıl yurt dışından tatil için Emirdağ'a gelecek hemşehrilerini en güzel şekilde misafir edeceklerini vurguladı.

-"Memleket özlemi çekenlere de gelmelerini tavsiye ederim"

Belçika'da yaşayan gurbetçi Latif Karaca da koronavirüsün dünyada yayılan bir salgın olduğunu belirterek, Türkiye'nin pandemi sürecini iyi yönettiğini anlattı.

Salgının ilk dönemlerinde Avrupa'da maske bulmakta sıkıntı yaşadıklarını aktaran Karaca, "Tedbirimizi Belçika'da da aldık, Türkiye'de de alıyoruz. Salgın sürecinde 3 ay orada sıkıntı yaşadık. Şimdi burada da geziyoruz. İnşallah, yakın günlerde bu salgın da biter. Emirdağ'a gelen hemşehrilerimizin sayısı bu yıl koronavirüsden dolayı azaldı. Biz geldik, şimdilik de hiç bir sıkıntımız yok. Memleket özlemi çekenlere de gelmelerini tavsiye ederim. Yılda bir kez de olsa memleketlerine gelmeliler." diye konuştu.

-"İki hafta karantinada kalacağız"

Belçika'da yaşayan Berke Türkseven de Kovid-19 sürecinde Türkiye'de alınan kararların Avrupa'ya göre daha disiplinli olduğuna dikkat çekti.

Önceki yıllarda her yıl 2 aylığına memleketlerine geldiklerini anlatan Türkseven, "Bu yıl koronavirüs dolayısıyla beş haftalığına Emirdağ'a babamla geldik. Annem ve kardeşim gelmedi. Burada olmaktan dolayı da çok mutluyum ama Belçika'ya gittiğimizde iki hafta karantinada kalacağız." diye konuştu.

Esnaf Yaşar Buzlu ise Belçika, Hollanda, Fransa ve Almanya'da yaşayan hemşehrilerine çağrıda bulunarak, "Gelin, etinizi, sütünüzü, peynirinizi burada rahatlıkla yiyebilirsiniz. Emirdağ güzel ve yaşamaya değer." ifadesini kullandı.