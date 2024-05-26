Afyonkarahisar'da zincirleme kaza!
Afyonkarahisar'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Kaza, Karahisar tüneli çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.G. idaresindeki yolcu minibüsü ile aynı yönde seyreden A.Ş. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil de A.M.G. yönetimindeki otomobile çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (İLKHA)
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