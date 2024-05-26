  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Afyonkarahisar'da zincirleme kaza!
Yerel

Afyonkarahisar'da zincirleme kaza!

Yeniakit Publisher
2024-05-26 15:34:00 -
Afyonkarahisar'da zincirleme kaza!

Afyonkarahisar'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Karahisar tüneli çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.G. idaresindeki yolcu minibüsü ile aynı yönde seyreden A.Ş. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil de A.M.G. yönetimindeki otomobile çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (İLKHA)
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23