Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı. Yaralılar, Çay Devlet Hastanesi ile Afyonkarahisar'da çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.
K.E idaresindeki 34 FM 8235 plakalı yolcu otobüsü, Afyonkarahisar-Konya kara yolu Çay ilçesi Pınarkaya köyünde kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.
Yaralılar, Çay Devlet Hastanesi ile Afyonkarahisar'da çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.