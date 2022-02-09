  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı
Yerel

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı. Yaralılar, Çay Devlet Hastanesi ile Afyonkarahisar'da çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-02-09 07:04:00 -
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı

K.E idaresindeki 34 FM 8235 plakalı yolcu otobüsü, Afyonkarahisar-Konya kara yolu Çay ilçesi Pınarkaya köyünde kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

Yaralılar, Çay Devlet Hastanesi ile Afyonkarahisar'da çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay