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Gündem Afyonkarahisar'da ulaşıma kar engeli!
Gündem

Afyonkarahisar'da ulaşıma kar engeli!

Afyonkarahisar'da dün gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ve tipi etkisini artırdı.

Yeniakit Publisher
2022-02-09 21:57:00 -
Afyonkarahisar'da ulaşıma kar engeli!

Afyonkarahisar-Konya kara yolu yolda oluşan buzlanma ve kazalar nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Karayolunun Çay ilçesine bağlı Pazarağaç kavşağı yakınlarında kayan 42 ABK 835 plakalı tır, önünde seyreden 50 AC 835 plakalı tıra, 34 BUT 076 plakalı otomobil de bu araçlara çarptı.

Kazada, henüz isimleri öğrenilemeyen biri kadın 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından araçlar yolu kapatırken bölgeye çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Öte yandan buzlanma nedeniyle yoldan çıkan bir otomobil yol kenarındaki refüje girdi.

Kapanan kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Karayolları ve belediye ekipleri bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

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