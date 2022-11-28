Afyonkarahisar'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 8 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 8 kişi yaralandı.
H.B.K. (23) idaresindeki 33 AFM 484 plakalı otomobil, Çay-Dinar kara yolu Karadilli beldesi yakınlarında, B.K'nin (57) kullandığı 31 ASS 30 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.
Ambulanslarla Şuhut Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.