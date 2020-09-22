  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Afyonkarahisar'da tartıştığı arkadaşını bıçakla öldüren zanlı tutuklandı
Aktüel

Afyonkarahisar'da tartıştığı arkadaşını bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-22 12:38:46 -
Afyonkarahisar'da tartıştığı arkadaşını bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da tartıştığı arkadaşını bıçakla öldüren şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Gözaltına alınan zanlı Murat K'nin, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Hastanedeki sağlık kontrolünün ardından adliye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

- Olay

Beyyazı beldesi Örnek Mahallesi'ndeki parkta oturan Kerem Arslan (18) ile Murat K. (19) arasında bilinmeyen nedenle tartışma yaşanmış, çıkan kavganın ardından Murat K, üzerindeki bıçakla Arslan'ı sırtından yaralamıştı. Özel bir araçla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan Arslan, müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti. Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine, zanlı Murat K, kısa sürede gözaltına alınmıştı.

Öte yandan bıçaklanan Kerem Arslan'ın, olayın ardından parktan ayrılması bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansımıştı. Görüntülerde, Arslan'ın parktan ayrılırken iki kez düşmesi ve yanına gelen bir araçla götürülmesi yer alıyordu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunan Nassos Iliopoulosi: Miçotakis bize yalan söyledi
Dünya

Yunan Nassos Iliopoulosi: Miçotakis bize yalan söyledi

Yunanistan'da İlerici İttifak Sözcüsü Nassos Iliopoulos, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e çok sert eleştiriler getirdi.
Trump: O aptalı dinleseydim 5. dünya savaşı yaşanırdı
Dünya

Trump: O aptalı dinleseydim 5. dünya savaşı yaşanırdı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton için, onu dinlemesi durumunda 5. Dünya Sa..
Lübnan Cumhurbaşkanı: Bu yapılmazsa cehenneme gideriz
Dünya

Lübnan Cumhurbaşkanı: Bu yapılmazsa cehenneme gideriz

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, hükümetin kurulamaması durumunda ülkenin karşılaşacağı ekonomik tabloyu "cehenneme gideriz" ifadeleri ile öz..
Satılık 2016 model Renault Megane
Satılık 2016 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı