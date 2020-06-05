  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Afyonkarahisar’da otomobil yoldan çıktı: 2 yaralı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 09:43:51 -
Afyonkarahisar’da otomobil yoldan çıktı: 2 yaralı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, Hocalar-Sandıklı yolu 43. kilometresindeki Yeşilhisar köyü Çayırlık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Uşak iline bağlı Banaz ilçesinden Hocalar ilçesi istikametine doğru seyir halinde bulunan Yakup A. (25) idaresindeki 16 ZT 129 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada araçta bulunan Emin A. 59 ve Osman A. (22) yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ve jandarma ekipleri geldi. Yaralılar Hocalar Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı