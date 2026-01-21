Afyonkarahisar’da korku dolu anlar! Alevler dördüncü katı sardı!

  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Afyonkarahisar kent merkezi Cumhuriyet Mahallesi Aşağı Ambaryolu Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı bir apartmanda gece saatlerinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Afyonkarahisar’da bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, kent merkezi Cumhuriyet Mahallesi Aşağı Ambaryolu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, caddede bulunan 6 katlı apartmanın 4. katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Yangının ardından çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

