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Aktüel

Afyonkarahisar'da köpek dövüştürerek yasa dışı bahis oynatan 2 kişiye para cezası

2020-04-21 17:19:22 -
Afyonkarahisar'da köpek dövüştürerek yasa dışı bahis oynatan 2 kişiye para cezası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, köpek dövüşü yaptırarak yasa dışı bahis oynatan 2 kişiye 5 bin 199 lira ceza verildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aydın köyünde köpek dövüştürerek yasa dışı bahis oynatıldığı üzerine harekete geçti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, K.Ş. ve R.T'nin köpek dövüştürmek suretiyle yasa dışı bahis oynattığını tespit etti.

Yapılan tahkikatın ardından söz konusu kişilere "Hayvanları Koruma Kanunu'na Muhalefet" suçundan 5 bin 199 lira cezai işlem uygulandı.

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