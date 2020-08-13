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Aktüel

Afyonkarahisar'da izinsiz kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-08-13 12:14:11 -
Afyonkarahisar'da izinsiz kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde define bulmak amacıyla izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalanan 5 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçeye bağlı Doğancık köyünde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, düzenlendiği operasyonda, söz konusu bölgede 5 şüpheliyi, 1 jeneratör, 1 hilti ve kazı malzemesiyle suçüstü yakaladı.

Şüpheliler işlemleri için jandarmaya götürüldü.

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