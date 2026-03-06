  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Meydan okudular! Yeni silahlar devreye girmemiş 6 Mart 2026: Günün Âyet ve Hadisi 6 Mart 1920: Ömer Seyfettin'in vefatı (Türk Yazar, Asker, Öğretmen) İsrail "Hamaney" planını Kasım'da yapmış! Bahreyn ülke olalı böyle bir şey yaşamadı! Rakamlar açıkladılar Hava savunma sistemleri çalıştı! İsrail’e ait İHA düşürüldü İran'a bir ülkeden destek! "Ellerimiz tetikte" İran'dan önemli iddia! ABD'nin mühimmat krizi mi var? ABD Başkanı Trump zorda! İran ordusu ile polisine çağrı yaptı ABD uçak gemisi İran'a ait İHA'larla hedef alındı!
Gündem Afyonkarahisar'da "Cami Marketi" ile çocuklar teravihe koşuyor
Gündem

Afyonkarahisar'da "Cami Marketi" ile çocuklar teravihe koşuyor

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesindeki İshaklı Camii İmamı Adem Çelik, Ramazan ayında çocukları camiye çekmeye yönelik özgün bir uygulama başlattı. Teravih namazlarına katılan çocuklar için kurulan "Cami Marketi"nden ücretsiz yararlanan minikler, camiye ilgiyi giderek artırdı. İlk teravihte 65 olan çocuk sayısı 110'a yükseldi.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan, uygulamayı sosyal medya hesabından paylaşarak "Çocukları camiye çekmenin yolu; sevgiyle yaklaşmak, gönüllerine dokunmak" dedi. Arslan, imam Çelik'in hafta sonları çocuklar için pizza iftarı da planladığını aktardı.

AK Partili Arslan şunları yazdı:

Sultandağı ilçemizde İshaklı Camii’nde görev yapan İmam Adem Çelik hocamız, örnek bir çalışmaya imza attı. 4 yıldır teravih namazlarına gelen çocuklarımız için kurulan “Cami Marketi”nden çocuklarımız ücretsiz istifade ediyor.

 

İlk teravihte 65 olan çocuk sayısı bugün 110’a ulaştı.

Cami adeta çocuk sesleriyle cıvıl cıvıl…

Demek ki çocukları camiye çekmenin yolu; sevgiyle yaklaşmak, gönüllerine dokunmak. Camiler sadece namaz kılınan yerler değil; aynı zamanda çocuklarımızın gönlünü kazandığımız mekânlardır.

 

Allah’ın Evi’nde çocuk sesleri Ramazan’ın huzuruyla birleşince ortaya böyle güzel manzaralar çıkıyor.

Ayrıca hocamız, 13-14’ü gibi hafta sonu çocuklarımız için pizza iftarı da planlıyor.

Unutmayalım:

Çocuk cıvıltısının olmadığı camilerden korkun…

Camilerimiz çocuklarla güzel, çocuklarla canlı.

AK Partili Bülent Turan anısını anlattı! "Bir adamın nefsi için Erdoğan’ı yormayalım"
AK Partili Bülent Turan anısını anlattı! “Bir adamın nefsi için Erdoğan’ı yormayalım”

Siyaset

AK Partili Bülent Turan anısını anlattı! “Bir adamın nefsi için Erdoğan’ı yormayalım”

AK Parti'den açıklama geldi! Emekli ikramiyesi yükselecek mi?
AK Parti'den açıklama geldi! Emekli ikramiyesi yükselecek mi?

Gündem

AK Parti'den açıklama geldi! Emekli ikramiyesi yükselecek mi?

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İran'a saldırılara tepki: Rejim değişikliği facialara yol açar!
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İran'a saldırılara tepki: Rejim değişikliği facialara yol açar!

Gündem

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İran'a saldırılara tepki: Rejim değişikliği facialara yol açar!

Doğum izni 24 haftaya çıkıyor! AK Parti'den dev "aile ve çocuk" paketi
Doğum izni 24 haftaya çıkıyor! AK Parti'den dev "aile ve çocuk" paketi

Ekonomi

Doğum izni 24 haftaya çıkıyor! AK Parti'den dev "aile ve çocuk" paketi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23