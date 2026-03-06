Afyonkarahisar'da "Cami Marketi" ile çocuklar teravihe koşuyor

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan, uygulamayı sosyal medya hesabından paylaşarak "Çocukları camiye çekmenin yolu; sevgiyle yaklaşmak, gönüllerine dokunmak" dedi. Arslan, imam Çelik'in hafta sonları çocuklar için pizza iftarı da planladığını aktardı.

AK Partili Arslan şunları yazdı:

Sultandağı ilçemizde İshaklı Camii’nde görev yapan İmam Adem Çelik hocamız, örnek bir çalışmaya imza attı. 4 yıldır teravih namazlarına gelen çocuklarımız için kurulan “Cami Marketi”nden çocuklarımız ücretsiz istifade ediyor.

İlk teravihte 65 olan çocuk sayısı bugün 110’a ulaştı.

Cami adeta çocuk sesleriyle cıvıl cıvıl…

Demek ki çocukları camiye çekmenin yolu; sevgiyle yaklaşmak, gönüllerine dokunmak. Camiler sadece namaz kılınan yerler değil; aynı zamanda çocuklarımızın gönlünü kazandığımız mekânlardır.

Allah’ın Evi’nde çocuk sesleri Ramazan’ın huzuruyla birleşince ortaya böyle güzel manzaralar çıkıyor.

Ayrıca hocamız, 13-14’ü gibi hafta sonu çocuklarımız için pizza iftarı da planlıyor.

Unutmayalım:

Çocuk cıvıltısının olmadığı camilerden korkun…

Camilerimiz çocuklarla güzel, çocuklarla canlı.