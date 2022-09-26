Afyonkarahisar'da 18 bin ton sucuk üretildi

Afyonkarahisar Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar, İl Genel Meclisi şubat ayı olağan toplantısının 5'inci oturumuna katılarak Afyonkarahisar'daki tarımsal ve hayvansal üretimle ilgili sunum yaptı.

Afyonkarahisarı'ın Kayseri'den 8-9 kat daha fazla sucuk üretimi yaptığını, sucuk ve pastırma üretiminde birinci sırada yer aldığını belirten Acar, 2021 yılında Afyonkarahisar'da 18 bin ton sucuk üretildiğini söyledi:

"Afyonkarahisar'da arpa üretimi 282 bin ton, haşhaş üretimimiz 22 bin 858 ton, patates üretimi 573 bin ton, şeker pancarı 926 bin ton, vişne üretimi 41 bin ton kiraz üretimi ise 50 bin ton olarak gerçekleşmiştir. Hayvansal üretimde ise kırmızı et 19 bin 161 ton, beyaz et üretiminde ise 20 bin 936 ton, süt ise 740 bin ton olarak gerçekleşti. Yumurta üretimimiz ise 241 bin ton olarak kayıt altına alınmıştır. Gıda ürünlerinde ise sucuk 18 bin ton, pastırma üretimi ise 943 ton, kaymak üretimi ise 170 tondur. 6 bin 430 ton ise lokum üretilmiştir."

Afyonkarahisar'ın, tavuk sayısında Türkiye'de ilk sırada olduğunu belirten Acar, Türkiye'nin toplam yumurta üretiminin yüzde 25'inin de Afyonkarahisar tarafından karşılandığını sözlerine ekledi.