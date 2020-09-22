Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Kemiksiz etin kilogramı 99-102 liradan işlem gördü
AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında, kemiksiz etin kilogramı en düşük 99, en yüksek 102 liradan satıldı.
ATB’de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|
Ürünün cinsi
|
Satış şekli
|
En düşük (TL)
|
En yüksek (TL)
|
Kemiksiz et
|
HTS
|
99,00
|
102,00
|
Karkas et
|
HTS
|
33,50
|
39,50
|
Buğday
|
HMS
|
1,50
|
2,00
|
Arpa
|
HMS
|
1,10
|
1,50
|
Nohut
|
HMS
|
3,70
|
3,80
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili