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Aktüel Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Aktüel

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Kemiksiz etin kilogramı 99-102 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-09-22 12:02:24 -
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında, kemiksiz etin kilogramı en düşük 99, en yüksek 102 liradan satıldı.

ATB’de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Kemiksiz et

HTS

99,00

102,00

Karkas et

HTS

33,50

39,50

Buğday

HMS

1,50

2,00

Arpa

HMS

1,10

1,50

Nohut

HMS

3,70

3,80


HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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