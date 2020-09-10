Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Kemiksiz etin kilogramı 46 - 76 liradan işlem gördü
AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı en düşük 46 en yüksek 76 liradan satıldı.
ATB’de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|
Ürünün cinsi
|
Satış şekli
|
En düşük (TL)
|
En yüksek (TL)
|
Kemiksiz et
|
HTS
|
46,00
|
76,00
|
Karkas et
|
HTS
|
39,00
|
40,00
|
Buğday
|
HMS
|
1,80
|
1,80
|
Arpa
|
HMS
|
1,35
|
1,35
|
Beyaz Haşhaş
|
HMS
|
22,85
|
23,00
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili