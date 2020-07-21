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Ekonomi

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Karkas etin kilogramı 24-40 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-07-21 13:56:35 -
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı en düşük 24 lira, en yüksek 40 liradan satıldı.

ATB’de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Karkas et

HTS

24,00

40,00

Kırıntı et

HTS

18,00

19,00

Buğday

HMS

1,65

1,82

Arpa

HMS

1,15

1,40

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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