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Ekonomi

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Kemiksiz etin kilogramı 41,79-75 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-06-09 11:01:18 -
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı en düşük 41,79 lira, en yüksek 75 liradan satıldı.

ATB’de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Kemiksiz et

HTS

41,79

75,00

Karkas et

HTS

24,75

40,00

Buğday

HMS

1,72

1,72

Arpa

HMS

1,29

1,38

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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