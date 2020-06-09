Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Kemiksiz etin kilogramı 41,79-75 liradan işlem gördü
AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı en düşük 41,79 lira, en yüksek 75 liradan satıldı.
ATB’de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|
Ürünün cinsi
|
Satış şekli
|
En düşük (TL)
|
En yüksek (TL)
|
Kemiksiz et
|
HTS
|
41,79
|
75,00
|
Karkas et
|
HTS
|
24,75
|
40,00
|
Buğday
|
HMS
|
1,72
|
1,72
|
Arpa
|
HMS
|
1,29
|
1,38
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili