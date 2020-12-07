Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Karkas etin kilogramı 24,65-37,50 liradan işlem gördü
AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı en düşük 24,65 lira, en yüksek 37,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
Ürünün cinsi
Satış şekli
En düşük (TL)
En yüksek (TL)
Karkas et
HTS
24,65
37,50
Beyaz haşhaş
HMS
26,00
26,00
Mısır
HMS
1,80
1,80
Buğday
HMS
1,70
2,30
Arpa
HMS
1,30
1,75
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili