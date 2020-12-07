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Ekonomi Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Ekonomi

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Karkas etin kilogramı 24,65-37,50 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-12-07 12:08:31 -
Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda karkas etin kilogramı en düşük 24,65 lira, en yüksek 37,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Karkas et

HTS

24,65

37,50

Beyaz haşhaş

HMS

26,00

26,00

Mısır

HMS

1,80

1,80

Buğday

HMS

1,70

2,30

Arpa

HMS

1,30

1,75

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

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