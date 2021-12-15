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Eğitim Afyonkarahisar okular yarın tatil mi? Afyonkarahisar 16 Aralık okullar olacak mı?
Eğitim

Afyonkarahisar okular yarın tatil mi? Afyonkarahisar 16 Aralık okullar olacak mı?

16 Aralık Afyonkarahisar okullar tatil mi? Afyonkarahisar’da kar yağışı etkili oluyor öğrenciler ise okulların tatil olup olmayacağını araştırıyor. Peki, okullar tatil mi? Afyonkarahisar’da yarın okullar tatil olacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-12-15 19:39:00 -
Afyonkarahisar okular yarın tatil mi? Afyonkarahisar 16 Aralık okullar olacak mı?

Yurdun büyük bölümü soğuk havanın etkisi altında. Pek çok ilde kar yağışı etkili oluyor. Peki, yarın okullara kar tatili var mı?

Afyonkarahisar okular yarın tatil mi? Afyonkarahisar 16 Aralık okullar olacak mı?

Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre hava sıcaklıkları güney, iç ve batı kesimlerde 3 ila 6 derece azalıyor. Bugün Toroslar Mevkii, Batı Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile zamanla İç Ege'nin ve Marmara'nın doğusunun yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Yağışların Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz'in batısı, İç Anadolu'nun güneyi ile Antalya, Mersin, Eskişehir ve Diyarbakır çevreleri ile Ankara'nın batısı, Şanlıurfa'nın doğusu ve Mardin'in batısında kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması Toroslar Mevkii ile yarın zamanla İç Ege'nin yüksekleri, Batı Karadeniz'in yüksekleri ve Marmara'nın doğusunun yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Afyonkarahisar’da yoğun kar etkili oluyor. Bu sebeple öğrenciler ‘Yarın okullar tatil mi?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Konu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Okulların tatil olup olmayacağına ilişkin bir açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.

 

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