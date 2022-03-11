Afyonkarahisar bugün okullar tatil mi valilik açıklaması | 11 Mart Afyon hangi ilçelerde okullar tatil?
Bugün okullar tatil mi 11 Mart! Türkiye kara kışa teslim oldu. Mart ayı soğuk ve yağışlı havayla başladı, adeta ülkenin dört bir yanı beyaz örtüye büründü. Pek çok ilde okullar tatil edildi. Afyonkarahisar’da okulların tatil olup olmadığı ise merak konusu. Afyon hangi ilçelerde okullar tatil?
Türkiye olumsuz hava koşullarıyla mücadele ediyor. Kar yağışı sebebiyle pek çok ilde eğitime ara verildi. Peki, Afyonkarahisar’da okullar tatil edildi mi?
Afyonkarahisar bugün okullar tatil mi valilik açıklaması | 11 Mart Afyon hangi ilçelerde okullar tatil?
Afyonkarahisar'da yoğun kar yağışı nedeniyle 3 ilçede okulların tamamında, 9 ilçede ise taşımalı eğitime bugün ara verildi. Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamalarda, Emirdağ, Bolvadin ve Bayat ilçelerinde okulların geneli, Dinar, Hocalar, İhsaniye, Sultandağı, Hocalar, Çay, Dazkırı, Başmakçı ve İscehisar ilçelerinde ise taşımalı eğitime 11 Mart Cuma günü eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.