Afyonkarahisar bugün okullar tatil mi valilik açıklaması | 11 Mart Afyon hangi ilçelerde okullar tatil?

Bugün okullar tatil mi 11 Mart! Türkiye kara kışa teslim oldu. Mart ayı soğuk ve yağışlı havayla başladı, adeta ülkenin dört bir yanı beyaz örtüye büründü. Pek çok ilde okullar tatil edildi. Afyonkarahisar’da okulların tatil olup olmadığı ise merak konusu. Afyon hangi ilçelerde okullar tatil?