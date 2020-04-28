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Aktüel

Afrin’de patlama anı

Suriye’nin Afrin ilçesinde terör örgütü PKK/YPG’nin gerçekleştirdiği bombalı araç saldırısı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

2020-04-28 21:05:16 -
Afrin’de patlama anı

Suriye’nin Afrin ilçesinde terör örgütü PKK/YPG’nin gerçekleştirdiği bombalı araç saldırısı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.


Suriye’nin Afrin ilçesinin merkezinde terör örgütü PKK/YPG’nin sivillere yönelik gerçekleştirdiği bombalı araç saldırısında 11’i çocuk olmak üzere 40 kişi hayatını kaybederken 47 kişinin de yaralandığı bildirildi. Bombalı araç saldırısı güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken patlama sonucu çıkan yangın, çevredeki araçların tamamen yanmasına neden oldu. Araçlarında mahsur kalan bazı sivillerin yanarak hayatını kaybettiği açıklandı.


Çevredeki mağazalar ve araçların da büyük hasar gördüğü belirtildi.

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