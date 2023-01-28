  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Çad'da otobüs kamyona çarptı: Ölüler var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'e NATO restinin ardından ABD'den dikkat çeken açıklama

Gayr-i meşru ilişki yine felaket getirdi! Küçük bebek ölü bulundu

Bakan Süleyman Soylu duyurdu... İşte Türkiye'de kalan terörist sayısı

HDP'den Selahattin Demirtaş'ın adaylığına ilişkin açıklama!

AB'den Ukrayna hamlesi! Duyurdular

6'lı Masa'nın adayı ne zaman açıklanacak? CHP'li Özgür Özel tarih verip duyurdu

Selin Ciğerci 'evlat edindim' dedi, Bakanlık yalanladı! 'Suç duyurusunda bulunduk'

F-35'ler Hollanda'dan gönderildi! Bakanlık açıkladı: Savaş uçakları Polonya'ya ulaştı, Varşova semalarında!

Kur'an-ı Kerim yakan alçaktan Türkiye'ye küstah tehdit: İsveç NATO'ya alınana kadar her cuma yakacağım
Gıda Afrika'ya gıda için 30 milyar dolar
Gıda

Afrika'ya gıda için 30 milyar dolar

Afrika'nın kalkınma ortakları, kıtanın gıda konusunda dışa bağımlılığını azaltmak için 30 milyar dolar finansman sağlayacak.

Yeniakit Publisher
2023-01-28 06:44:00 -
Afrika'ya gıda için 30 milyar dolar

Dakar'da 25 Ocak'ta başlayan ve 3 gün süren Afrika Kalkınma Bankası'nın düzenlediği Feed Africa Summit (Afrika'yı Besle Zirvesi) sona erdi.

Zirvenin kapanışında konuşan Afrika Kalkınma Bankası Başkanı Akinwumi Adesina, Afrika Kalkınma Bankası da dahil Afrika'nın kalkınma ortaklarının, kıtada gelecek 5 yılda gıda üretimini desteklemek adına 30 milyar dolar taahhütte bulunduğu söyledi.

Bu rakamın 10 milyar doları Afrika Kalkınma Bankası tarafından finanse edilecek.

"Afrika'yı Beslemek: Gıda Güvenliği ve Dayanıklılık" temasıyla düzenlenen zirve Afrikalı liderler, özel sektör yatırımcıları ve kalkınma ortaklarını bir araya getirdi.

Zirvede, gıda konusunda büyük ölçüde dışa bağımlı Afrika'da tarım ve gıda üretimini artırma konusu ele alındı.

Afrika Kalkınma Bankası verilerine göre, dünyada açlık çeken 828 milyon kişinin 249 milyonu Afrika'da yaşıyor. Bu da Afrika'da her 5 kişiden 1'inin açlıkla karşı karşıya olduğunu ortaya koyuyor.

Dünyadaki ekilebilir arazilerin yüzde 60'ına sahip olması dolayısıyla 2050'ye kadar 9 milyar insanı besleme potansiyeli bulunan Afrika'nın, tarımsal kalkınma alanında yeni yatırımlar alması halinde halihazırda yıllık 280 milyar dolar olan tarım üretimini 2030'a kadar 1 trilyon dolara çıkarabileceği tahmin ediliyor.

Türkiye bölgede farkını ortaya koydu! Kuzey Afrika'ya 13,1 milyar dolarlık çok büyük ihracat başarısı
Türkiye bölgede farkını ortaya koydu! Kuzey Afrika'ya 13,1 milyar dolarlık çok büyük ihracat başarısı

Ekonomi

Türkiye bölgede farkını ortaya koydu! Kuzey Afrika'ya 13,1 milyar dolarlık çok büyük ihracat başarısı

Batı’da Müslüman, Ortadoğulu ve Afrikalı göçmenlere terörist damgası
Batı’da Müslüman, Ortadoğulu ve Afrikalı göçmenlere terörist damgası

Aktüel

Batı’da Müslüman, Ortadoğulu ve Afrikalı göçmenlere terörist damgası

Senegal'den tarihi çağrı: Afrika artık kendini doyurmayı öğrenmeli
Senegal'den tarihi çağrı: Afrika artık kendini doyurmayı öğrenmeli

Dünya

Senegal'den tarihi çağrı: Afrika artık kendini doyurmayı öğrenmeli

Afrika ülkelerine çok sayıda kıta dışı aktörlerden diplomatik çıkarma! Peş peşe ziyaretler dikkat çekti
Afrika ülkelerine çok sayıda kıta dışı aktörlerden diplomatik çıkarma! Peş peşe ziyaretler dikkat çekti

Dünya

Afrika ülkelerine çok sayıda kıta dışı aktörlerden diplomatik çıkarma! Peş peşe ziyaretler dikkat çekti

Batı Afrika’nın ilk tramvay hattında sıcak gelişme
Batı Afrika’nın ilk tramvay hattında sıcak gelişme

Dünya

Batı Afrika’nın ilk tramvay hattında sıcak gelişme

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23