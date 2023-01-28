Afrika'ya gıda için 30 milyar dolar

Dakar'da 25 Ocak'ta başlayan ve 3 gün süren Afrika Kalkınma Bankası'nın düzenlediği Feed Africa Summit (Afrika'yı Besle Zirvesi) sona erdi.

Zirvenin kapanışında konuşan Afrika Kalkınma Bankası Başkanı Akinwumi Adesina, Afrika Kalkınma Bankası da dahil Afrika'nın kalkınma ortaklarının, kıtada gelecek 5 yılda gıda üretimini desteklemek adına 30 milyar dolar taahhütte bulunduğu söyledi.

Bu rakamın 10 milyar doları Afrika Kalkınma Bankası tarafından finanse edilecek.

"Afrika'yı Beslemek: Gıda Güvenliği ve Dayanıklılık" temasıyla düzenlenen zirve Afrikalı liderler, özel sektör yatırımcıları ve kalkınma ortaklarını bir araya getirdi.

Zirvede, gıda konusunda büyük ölçüde dışa bağımlı Afrika'da tarım ve gıda üretimini artırma konusu ele alındı.

Afrika Kalkınma Bankası verilerine göre, dünyada açlık çeken 828 milyon kişinin 249 milyonu Afrika'da yaşıyor. Bu da Afrika'da her 5 kişiden 1'inin açlıkla karşı karşıya olduğunu ortaya koyuyor.

Dünyadaki ekilebilir arazilerin yüzde 60'ına sahip olması dolayısıyla 2050'ye kadar 9 milyar insanı besleme potansiyeli bulunan Afrika'nın, tarımsal kalkınma alanında yeni yatırımlar alması halinde halihazırda yıllık 280 milyar dolar olan tarım üretimini 2030'a kadar 1 trilyon dolara çıkarabileceği tahmin ediliyor.