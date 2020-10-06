Afrika'nın turizm merkezi Tanzanya, Kovid-19'a rağmen turist sayısını katladı

İSTANBUL (AA) - Afrika'nın turizm merkezlerinden biri olan Tanzanya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ülkeyi kapatmayarak turist sayısında önemli bir artış yakaladı.

Kovid-19'a ilişkin verileri paylaşmayarak halkın ve uluslararası kuruluşların tepkisini çeken hükümet, bir aylık aranın ardından mayıs ayında uçuşların yeniden başlamasıyla ülkeye gelen turist sayısının katlandığını duyurdu.

Tanzanya Turizm ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hamisi Kigwangalla, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, mayıs ayı sonrası ülkeye gelen turist sayısında ve turizm gelirlerinde önemli artış olduğunu belirterek, Tanzanya'daki ulusal parkları nisan ayında 517 kişinin ziyaret ettiğini, bu sayının temmuzda 3 bin 666 olduğunu söyledi.

Bakan Kigwangalla, Ngorongoro Koruma Alanı'nı nisan ayında 202, temmuz ayında ise 1972 turistin ziyaret ettiğini aktardı.

Vahşi yaşam turları, plajları ve tarihi yerleşim yerleri için her yıl on binlerce kişinin ziyaret ettiği ülke, döviz gelirlerinin yüzde 25'ini turizmden sağlıyor.



Resmi rakamlara göre, ülkenin Haziran 2019'da son bulan bir yıllık dönemde 2,5 milyar dolar olan turizm geliri, Haziran 2020'de 2,1 milyar dolara düştü.

Nisan ayı sonundan bu yana Kovid-19'a ilişkin verileri kamuoyuyla paylaşmayan Tanzanya, son olarak ülkede 509 pozitif vakanın görüldüğünü ve 21 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirmişti.