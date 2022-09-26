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Gıda Afrikalı liderlere "daha fazla gıda üretmeleri" çağrısı
Gıda

Afrikalı liderlere "daha fazla gıda üretmeleri" çağrısı

Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın ardından Afrika ülkelerinin başkanlarına kıtayı daha fazla gıda üreten bir bölge haline getirecek politikaları güçlendirme çağrısı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2022-09-26 20:30:00 -
Afrikalı liderlere "daha fazla gıda üretmeleri" çağrısı

Gana Yiyecek ve İçecek Derneği Genel Sekreteri Samuel Aggrey, Nijerya'nın ticaret şehri Lagos'ta düzenlenen Batı Afrika Gıda ve İçecek Fuarı'na katıldı.

Aggrey, burada yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşının Afrika kıtasını gıda konusunda olumsuz etkilediğini duyurdu.

Afrika liderlerinin kıtada ihtiyaç duyulan gıdaları üretmek amacıyla mevcut kaynakları uyumlu hale getirmeleri gerektiğini vurgulayan Aggrey, "Afrika'da elde edemeyeceğiniz hiçbir şey yok ancak bunu uyumlu hale getirmemiz için liderlerin harekete geçmesi gerekiyor" dedi.

Aggrey, Afrika'nın hammaddeye sahibi olduğunun ancak işlemek için fabrika ve makinelerin yetersiz miktarda bulunduğunun altını çizdi.

Lagos'ta düzenlenen Batı Afrika Gıda ve İçecek Fuarı'na 40 ülkeden en az 200 firma katıldı.

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