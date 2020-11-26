Afrika'daki yoksul ülkeler Kovid-19 aşısına ulaşamamaktan endişeli

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) Direktörü Dr. John Nkengasong, haftalık basın toplantısında, Afrika'da aşılamanın 2021'in ikinci çeyreğine kadar başlayamayabileceğini söyleyerek, gelişmiş ülkelerin kendilerini aşılayıp, aşı olmayan kişilere seyahat kısıtlaması getirmesinin oldukça tehlikeli bir durum olabileceğini belirtti.

"Kovid-19 ilaçları çıktığında Afrika'nın nasıl hayal kırıklığına uğradığını gördüm." Nkengasong, soğuk hava deposunda aşı ihtiyacının kıta için en büyük zorluk olacağını söyledi.

Dr. John Nkengasong, Çin, Rusya ve diğer ülkelerle aşı seçenekleri konusunda görüşmelerin sürdüğünü ve kıtada sürü bağışıklığının sağlanması için 1,5 milyar doz aşıya ihtiyaç olduğunu belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü Afrika Direktörü Matshidiso Moeti, basın toplantısında yaptığı açıklamada, dünyadaki birçok ülkenin aşı için mücadele verdiğine dikkat çekerek, "Afrika ülkeleri endişeli ve milyonlarca zengin ülkenin ön siparişlerinin aşıya erişimi engellemeyeceğini umuyor. " dedi.

Moeti, tatil sezonunda daha fazla insanın seyahat etmesinin beklendiği bir dönemde, kıtadaki vaka eğrisinin bir kez daha yukarı çıktığını kaydetti.

Salgının ilk döneminde zengin ülkelerin maske ve sağlık malzemesi talepleri nedeniyle haftalarca kendilerine gönderilen bağışlarla yetinmek zorunda kalan Afrika ülkeleri, bazı ilaçların bedelini ödeyerek bile satın almakta zorlandıklarını açıkladılar. .