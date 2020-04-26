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Afrika'da Kovid-19 vakaları 30 bini geçti

2020-04-26 16:51:35 -
Afrika'da Kovid-19 vakaları 30 bini geçti

HARTUM (AA) - Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 30 bini geçti.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) verilerine göre, kıtada son 24 saatte bin 276 yeni vaka tespit edildi, virüsün bulaştığı kişi sayısı 30 bin 329 oldu.

Afrika’da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı dünden bu yana 43 kişi artarak, 1374’e ulaştı.

Kıta genelinde iyileşenlerin sayısı 8 bin 409'a yükseldi.

Afrika kıtasında vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler sırasıyla, Güney Afrika, Mısır, Fas, Cezayir, Kamerun, Gana, Nijerya, Fildişi Sahili ve Cibuti şeklinde belirlendi.

Virüsten en çok can kaybının yaşandığı ülkeler ise Cezayir, Mısır, Fas ve Güney Afrika şeklinde sıralandı.

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