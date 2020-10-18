Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 646 bini aştı

ABUJA (AA) - Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 646 bini geçti.Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı 1 milyon 646 bin 896 oldu.Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 39 bin 622'ye ulaştı.Kıtada Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı, 18 bin 408 ölümle Güney Afrika'da gerçekleşirken, Mısır'da 6 bin 109, Fas'ta ise 2 bin 878 kişi hayatını kaybetti.Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken Seyşeller ve Eritre'de ölüm rapor edilmedi.Güney Afrika'da vaka sayısı 702 bin 131'e ulaştı, bu ülkeyi 170 bin 911 vakayla Fas ve 105 bin 297 vakayla Mısır izledi.Afrika'da Kovid-19'a yakalanan 1 milyon 352 bin 639 kişi de iyileşti.