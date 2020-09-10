Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 328 bini aştı

ABUJA (AA) - Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 328 bin 263 oldu.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 8 bin 365 artarak 1 milyon 328 bin 263'e yükseldi.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise 161 artışla 31 bin 962'ye ulaştı.

Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 15 bin 168 ölümle Güney Afrika, 5 bin 577 ölümle Mısır, 1581 ölümle Cezayir'de görüldü.



Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de de şu ana kadar virüse bağlı can kaybı rapor edilmedi.



Güney Afrika'da vaka sayısı 642 bin 431 olarak kaydedilirken, bu ülkeyi 100 bin 403 vakayla Mısır ve 77 bin 878 vakayla Fas izledi.



Afrika'da virüse yakalanan 1 milyon 63 bin 653 kişi ise iyileşti.



