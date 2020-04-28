  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Afrika'da Kovid-19 hastalarının yüzde 30’u iyileşti

2020-04-28 14:02:44 -
Afrika'da Kovid-19 hastalarının yüzde 30’u iyileşti

İSTANBUL (AA) - Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen hastaların yüzde 30’undan fazlası iyileşerek sağlığına kavuştu.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) verilerine göre, kıtada toplam vaka sayısı 33 bin 272’ü buldu ve şimdiye kadar 10 bin 91 kişi hastalığı yendi.

Kıtada Kovid-19'dan ölenlerin sayısı da 1467’ye ulaştı.

Vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler Güney Afrika, Mısır, Fas, Cezayir, Kamerun, Gana, Nijerya, Fildişi Sahili ve Cibuti oldu.

Kıtadaki çok sayıda ülke sokağa çıkma yasağı ve şehir karantinalarını uzatma kararı alırken, test sayılarının artması için çalışmalar da hızlandırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı