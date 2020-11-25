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Dünya Afrika'da facianın eşiğinden dönüldü! Caminin yanına...
Dünya

Afrika'da facianın eşiğinden dönüldü! Caminin yanına...

Etiyopya'da caminin yakınına yerleştirilmiş mayın etkisiz hale getirilerek can ve mal kayıpları önlendi.

Yeniakit Publisher
2020-11-25 22:04:00 -
Afrika'da facianın eşiğinden dönüldü! Caminin yanına...

Etiyopya'nın Oromiya eyaletindeki bir caminin yakınına yerleştirilmiş mayın, güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Fana televizyonunun haberine göre, eyaletin Sebeta kasabasındaki Muhammed Reja Camisi'nin yakınında yerleştirilmiş mayın, bölgede yaşayanlarca fark edildi.

Güvenlik güçleri, mayını imha ederek işlek alanda yaşanabilecek can ve mal kayıplarını önledi.

Müslüman ve Hristiyan nüfusun birlikte yaşadığı bölge, başkent Addis Ababa'dan yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Ülkenin kuzeyindeki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne karşı başlatılan askeri operasyon sonrası güvenlik önlemleri had safhaya çıkarılırken, Addis Ababa polisi, 4 Kasım'dan beri karışıklık çıkarmak isteyen 800 kişiyi gözaltına aldığını bildirdi.

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