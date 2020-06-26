  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Afrika ülkesinden Mısır ve Sudan çıkışı! Anlaşma olmazsa bile planı devreye sokacaklar

Doğu Afrika ülkesi Etiyopya, Mısır ve Sudan ile anlaşamaya varmasa bile Nahda Barajı’nı doldurmayı planladığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-26 15:49:00 - 2020-06-26 15:58:40
Afrika ülkesinden Mısır ve Sudan çıkışı! Anlaşma olmazsa bile planı devreye sokacaklar

Etiyopya Dışişleri Bakanı Gedu Andargachew yaptığı açıklamada, ülkesini Mısır ve Sudan ile anlaşamaya varmasa bile Nahda Barajı’nı doldurmayı planladığını söyledi.

Bakan Gedu Andargachew  DPA’ya açıklamasında, “Önümüzdeki aylarda, üç ülke arasında bir anlaşma olmasa bile barajı doldurmaya başlayacağız” dedi. Ülkesinin Mısır ve Sudan ile anlaşmaya varma umudunu dile getiren Andargachew, Mısır’ın su akışını kontrol etme konusundaki ısrarının boşuna olduğunu ifade ederek, su kaynaklarıyla buna izin vermeyeceklerini bildirdi.

Etiyopya’ya 4,6 milyar dolara mal olan Nahda Barajı, Mısır ile anlaşmazlık konusu oldu. Addis Ababa hükümeti barajla ekonomik kalkınma için ihtiyaç duyduğu elektrik gücüne ulaşmayı amaçlıyor. Kahire ise barajın Nil sularındaki payını azaltacağından endişe duyuyor. Çünkü Nil Nehri Mısır’ın yüzde 90’lık su ihtiyacını karşılıyor.

ABD'nin birçok girişimine ve desteğine rağmen, üç ülke anlaşmaya varamadı. Geçtiğimiz hafta Mısır, Nahda Barajı krizini BM Güvenlik Konseyi'ne taşımıştı.

‘Ciddi kanıt var’ deyip sonunda döküldüler! Libya’daki krizin asıl sorumlusunu açıkladılar
‘Ciddi kanıt var’ deyip sonunda döküldüler! Libya’daki krizin asıl sorumlusunu açıkladılar

Dünya

‘Ciddi kanıt var’ deyip sonunda döküldüler! Libya’daki krizin asıl sorumlusunu açıkladılar

BAE sıcak teması duyurdu! İsrail hamlesi
BAE sıcak teması duyurdu! İsrail hamlesi

Dünya

BAE sıcak teması duyurdu! İsrail hamlesi

İsyan hareketi başladı! İtalya’da ordu sokağa indi
İsyan hareketi başladı! İtalya’da ordu sokağa indi

Dünya

İsyan hareketi başladı! İtalya’da ordu sokağa indi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2007 model Fiat Palio
Satılık 2007 model Fiat Palio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı