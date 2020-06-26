Afrika ülkesinden Mısır ve Sudan çıkışı! Anlaşma olmazsa bile planı devreye sokacaklar

Etiyopya Dışişleri Bakanı Gedu Andargachew yaptığı açıklamada, ülkesini Mısır ve Sudan ile anlaşamaya varmasa bile Nahda Barajı’nı doldurmayı planladığını söyledi.

Bakan Gedu Andargachew DPA’ya açıklamasında, “Önümüzdeki aylarda, üç ülke arasında bir anlaşma olmasa bile barajı doldurmaya başlayacağız” dedi. Ülkesinin Mısır ve Sudan ile anlaşmaya varma umudunu dile getiren Andargachew, Mısır’ın su akışını kontrol etme konusundaki ısrarının boşuna olduğunu ifade ederek, su kaynaklarıyla buna izin vermeyeceklerini bildirdi.

Etiyopya’ya 4,6 milyar dolara mal olan Nahda Barajı, Mısır ile anlaşmazlık konusu oldu. Addis Ababa hükümeti barajla ekonomik kalkınma için ihtiyaç duyduğu elektrik gücüne ulaşmayı amaçlıyor. Kahire ise barajın Nil sularındaki payını azaltacağından endişe duyuyor. Çünkü Nil Nehri Mısır’ın yüzde 90’lık su ihtiyacını karşılıyor.

ABD'nin birçok girişimine ve desteğine rağmen, üç ülke anlaşmaya varamadı. Geçtiğimiz hafta Mısır, Nahda Barajı krizini BM Güvenlik Konseyi'ne taşımıştı.