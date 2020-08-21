Afrika ülkesinde Lassa ateşi virüsü can almaya devam ediyor

Nisan ve temmuz aylarında 1482 Lassa ateşi vakası görüldüğünü belirten Nijerya Tabipler Birliği (NMA) Ondo Eyaleti Başkanı Wale Oke, 63 kişinin öldüğünü açıkladı.

8 ay içinde 300 kişi öldü

Lassa ateşinin koronavirüsten daha öldürücü olduğunu belirten Oke, Ocak ayından bu yana 29 eyalette 300'e yakın kişi öldüğünü belirtti.

Togo, Mali, Gana, Sierra Leone ve Liberya gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde ortaya çıkmıştı. Ölümcül Lassa ateşi hastalığı Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşıyor. İnsandan insana geçebilen ölümcül virüs kanamalı ateşe neden oluyor. Lassa ateşiyle mücadelede hijyen önemli bir yer tutuyor.