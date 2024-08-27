Afrika ülkesinde katliam! Terör saldırısında en az 100 kişi hayatını kaybetti

Saldırının videolarını analiz eden, güvenlik ve düşünce kuruluşu Soufan Center'dan Sahel uzmanı Wassim Nasr, cumartesi günü El Kaide bağlantılı JNIM'e mensup kişilerin, başkent Vagadugu'ya 80 kilometre uzaklıktaki Barsalogho'daki bir köyü işgal ettiğini belirtti.

Saldırıya dair çok sayıda video olduğunu ifade eden Nasr, saldırganların kendilerine karşı gelenlere rastgele ateş ettiği bilgisini verdi.

Nasr, görüntülerde, aralarında sivil ve askerlerin olduğu en az 100 ceset saydıklarını öne sürdü.

Burkina Faso Güvenlik Bakanı Mahamadou Sana da pazar günü devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, hükümetin saldırıya karadan ve havadan karşılık verdiğini bildirdi.

"Topraklarımızda böyle bir barbarlığı kabul etmeyeceğiz." diyen Sana, hükümetin olaydan etkilenenlere tıbbi ve insani yardım yönlendirdiğini belirtti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sana, hükümetin terör gruplarıyla mücadeleye devam edeceğini ve sivillerin hayatlarını korumaya kararlı olduğunu ifade etti.

Ölenler arasında asker ve sivillerin bulunduğunu belirten Sana, kayıp sayısı konusunda net bilgi vermedi.

Saldırının sorumluluğunu üstlenen El Kaide ise Burkina Faso güvenlik güçlerinin kontrolünde olan, stratejik öneme sahip Barsalogho'da kontrolü ele geçirdiklerini iddia etti.

Kaynak: AA