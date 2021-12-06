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Gündem Afrika ülkesinde halk çatıştı! 7 ölü
Gündem

Afrika ülkesinde halk çatıştı! 7 ölü

Orta Afrika Kamerun'da yerel halklar arasında çıkan çatışmada 7 kişi öldü.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 12:08:00 -
Afrika ülkesinde halk çatıştı! 7 ölü

Kamerun'un kuzeyi Logone-Birni bölgesinde Arap Choa ve Mousgoum toplulukları arasında çıkan çatışmada 7 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Logone-Birni bölgesinde yaşayan Arap Choa ve Mousgoum toplulukları arasında çatışma çıktı.

Çatışmada, 7 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

Genelde arazi problemleri yüzünde sorun yaşayan Mousguam ve Arap Choa yerli halkları arasında çıkan en son çatışmada, 15 kişi ölmüş birçok kişi yaralanmış, binlerce kişi bölgeyi terk ederek Çad'a sığınmak zorunda kalmıştı.

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