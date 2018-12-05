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Afrika ülkesinde bina çöktü! Çok sayıda ölü var

Afrika ülkesi Nijerya'da 7 katlı bina çöktü. Meydana gelen olayda 17 kişi hayatını kaybetti.

05 Aralık 2018 Çarşamba 18:56
Afrika ülkesinde bina çöktü! Çok sayıda ölü var

Nijerya'nın güneyinde 7 katlı bir binanın çökmesi sonucu 17 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) Güney Bölge Koordinatörü Ejike Martins-Udeinya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çöken binanın Port Harcourt bölgesinde olduğunu belirtti.

Enkaz altındaki 17 kişinin cesedini ulaşıldığını, 31 kişinin de kurtarıldığını kaydeden Martins-Udeinya, ekiplerin, arama-kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

 

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 18:56
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