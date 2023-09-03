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Dünya Afrika ülkesi BM'den destek istedi
Dünya

Afrika ülkesi BM'den destek istedi

Yeniakit Publisher
2023-09-03 07:56:00 -
Afrika ülkesi BM'den destek istedi

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, Birleşmiş Milletlerin (BM), küresel barış üzerindeki dalgalanma etkisi, insanların yerlerinden edilmesi ve artan yoksulluk göz önüne alındığında, terörle mücadelede Nijerya'yı desteklemesini istedi.

Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Tinubu, BM Terörle Mücadele Ofisi (UNOCT) Genel Sekreter Yardımcısı Vladimir Voronkov ile başkent Abuja'daki Aso Rock Sarayı'nda görüştü.

Tinubu görüşmede, terörizmin kalkınma konusundaki kazanımları sürekli olarak tersine çevirdiğini ve aileler ile toplumlarda istikrarsızlığı arttırdığını ancak BM'nin terörle mücadeledeki işbirliğinin gelişmekte olan dünya bağlamında "her zaman tutarsız olduğunu" belirtti.

Devlet Başkanı Tinubu, küresel barış üzerindeki dalgalanma etkisi, insanların yerlerinden edilmesi ve artan yoksulluk göz önüne alındığında BM'nin, terörle mücadelede Nijerya'yı desteklemesini istedi.

Gelecekteki ortaklığın temelinde hayırseverliğin değil BM tüzüğünün yer alması gerektiğine işaret eden Tinubu, şunları kaydetti:

"(BM'ye) Yaptığınız her şeyi takdir ediyoruz. Birçok talep ve zorluk karşısında hala çok daha iyisini yapabileceğinizi biliyoruz. Size işbirliği konusunda 'A', ancak fiziksel destek konusunda 'B' verebiliriz. Daha fazlasını yapmalısınız çünkü terörizm demokrasi için etkili bir tehlikedir; terörizm aynı zamanda kalkınma için de etkili bir tehlikedir."
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Tinubu, küresel barış ve refaha ulaşılabilmesi için dünyanın bazı bölgelerinde yaşanan isyanların yarattığı zorluklarla mücadele etmek üzere hızlı ve kapsamlı tedbirlerin alınması gerektiğini de vurguladı.

UNOCT Genel Sekreter Yardımcısı Voronkov ise Nijerya'nın küresel terörle mücadeleye yaptığı katkıları takdir ederek, terörle mücadelede bugüne kadar sarf edilen çabaları övdü.

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