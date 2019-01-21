Afrika ilk hibrit otomobilini üretti Afrika Kıtası'nda bulunan Uganda, yerli imkanlarla ilk hibrit motorlu aracını üretmeyi başardı.

Doğu Afrika ülkesi Uganda'nın, yerli imkanlarla ürettiği elektrik motorlu otomobilden sonra ilk hibrit aracını ürettiği bildirildi. Uganda hükümeti ve Makerere Üniversitesi tarafından işletilen Kiira Motors şirketi, hibrit motorlu yeni sedan araçlarının test sürüşlerini başarıyla tamamladığını ve yakın zamanda seri üretime başlayacaklarını açıkladı. “Kiira EVS'' Afrika’nın ilk güneş enerjili otobüsünü ve elektrikli otomobilini üretmeyi başaran şirket, ürün portföyüne “Kiira EVS” adı verilen hibrit sedan aracı ekledi. Yaklaşık 140 kilometre hıza çıkabiliyor Saatte yaklaşık 140 kilometre hıza çıkabilen araç, geniş iç dizaynı ve özgün tasarımıyla dikkati çekiyor. Kiira EVS, ülkede geçen hafta tertip edilen Parlamento Haftası kapsamında çok sayıda üst düzey siyasetçi tarafından da test edildi. 2 bin kişiye istihdam sağlayacak Şirket, test sürüşlerinin ardından Uganda ordusuyla ülkenin Jinja Organize Sanayi Bölgesi'nde yeni bir araç fabrikası kurulmasına ilişkin de imza attı. Fabrikanın 2 bin kişiye istihdam sağlayacağı belirtildi.

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