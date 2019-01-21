0553 313 94 23

Afrika ilk hibrit otomobilini üretti

Afrika Kıtası'nda bulunan Uganda, yerli imkanlarla ilk hibrit motorlu aracını üretmeyi başardı.

21 Ocak 2019 Pazartesi 16:43
Afrika ilk hibrit otomobilini üretti

Doğu Afrika ülkesi Uganda'nın, yerli imkanlarla ürettiği elektrik motorlu otomobilden sonra ilk hibrit aracını ürettiği bildirildi.

Uganda hükümeti ve Makerere Üniversitesi tarafından işletilen Kiira Motors şirketi, hibrit motorlu yeni sedan araçlarının test sürüşlerini başarıyla tamamladığını ve yakın zamanda seri üretime başlayacaklarını açıkladı.

“Kiira EVS''

Afrika’nın ilk güneş enerjili otobüsünü ve elektrikli otomobilini üretmeyi başaran şirket, ürün portföyüne “Kiira EVS” adı verilen hibrit sedan aracı ekledi.

Yaklaşık 140 kilometre hıza çıkabiliyor

Saatte yaklaşık 140 kilometre hıza çıkabilen araç, geniş iç dizaynı ve özgün tasarımıyla dikkati çekiyor.

Kiira EVS, ülkede geçen hafta tertip edilen Parlamento Haftası kapsamında çok sayıda üst düzey siyasetçi tarafından da test edildi.

2 bin kişiye istihdam sağlayacak

Şirket, test sürüşlerinin ardından Uganda ordusuyla ülkenin Jinja Organize Sanayi Bölgesi'nde yeni bir araç fabrikası kurulmasına ilişkin de imza attı. Fabrikanın 2 bin kişiye istihdam sağlayacağı belirtildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 16:43
  1. uganda
  2. uganda hibrit otomobil

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Alacak kavgasında av tüfeğiyle öldürüldü
    1. Alacak kavgasında av tüfeğiyle öldürüldü
    2. AB temsilciliklerinden Filistin..
    3. Kapalıçarşı'da altın
    4. Off Road tutkunlarından sokak..
    5. İçişleri Bakanlığı duyurdu: Adli işlem..
    6. Glen Johnson futbolu bıraktı
    7. 80 kişinin alınacağı geçici işe 1560..
    8. Baş ağrısı nasıl geçer? Başınız..
    9. Djokovic çeyrek finalde
    10. Hamas'tan İsrail'e UNRWA uyarısı
    11. Baba ve oğlunu av tüfeğiyle öldüren..
    12. GÜNCELLEME - Evde cesetleri bulunan..
    13. Döviz kurları
    14. İsyancı askerler Maduro'yu devirmek..
    15. 'CHP'nin iktidara gelme hedefi yok'..
    16. "Suriyeli mültecilerin dönüşü için..
    17. Mehmetçik'ten -20 derecede operasyon
    18. Gözaltına alınan torbacı tutuklandı
    19. Böyle uyardı: Sayın Erdoğan yeni..
    20. Yeni Malatyaspor'da transfer çalışmaları
    Telefonuna gelen mesaja "Evet' diye cevap verdi, hayatının şokunu yaşadı
    Telefonuna gelen mesaja "Evet' diye cevap verdi, hayatının şokunu yaşadı
    Gündemi sarsan iddia! "Melih Gökçek, AK Parti'den istifa edip MHP'ye katılacak"
    Gündemi sarsan iddia! "Melih Gökçek, AK Parti'den istifa edip MHP'ye katılacak"
    Türkiye'ye mesaj yollayıp açıkladı: ABD ve AB ülkeleri bize katılmak istiyor
    Türkiye'ye mesaj yollayıp açıkladı: ABD ve AB ülkeleri bize katılmak istiyor
    Selçuk Bayraktar duyurdu! 2 milyon TL ödül verilecek
    Selçuk Bayraktar duyurdu! 2 milyon TL ödül verilecek
    CHP'li Tanju Özcan'dan Erdoğan hakkında küstah sözler
    CHP'li Tanju Özcan'dan Erdoğan hakkında küstah sözler

    Günün Karikatürü

    20 Ocak 2019
    Kenevir tohumu üretiminde merkez iller belli oldu
    Kenevir tohumu üretiminde merkez iller belli oldu
    "Gülen koklayarak fark etti, Adil Öksüz ve Mustafa Yeşil'i falakaya yatırdı!"
    "Gülen koklayarak fark etti, Adil Öksüz ve Mustafa Yeşil'i falakaya yatırdı!"