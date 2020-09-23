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Siyaset Afrika hamlemiz Haçlı’yı korkuttu
Siyaset

Afrika hamlemiz Haçlı’yı korkuttu

Yüzyıllardır sömürülen kıtaya uzattığımız yardım eli Batı’nın plânlarını bozdu... Haçlı devletlerinin ve Ortadoğu’daki kuklalarının Türkiye rahatsızlığının temelinde sadece Doğu Akdeniz’deki doğalgaz yatakları ve Yunanistan ile Münhasır Ekonomik Bölge anlaşmazlığın bulunmadığı, kirli ittifakın perde arkasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Afrika’daki ciddi hamlelerinin olduğu ortaya çıktı. 2002 yılında sadece 12 büyükelçimizin olduğu Afrika kıtasında bugün 43 büyükelçimizin olması, THY’nin 50’den fazla ülkeye sefer düzenlemesi, Afrika ülkeleri ile savunma işbirlikleri Haçlı’yı korkuttu.

Yeniakit Publisher
2020-09-23 09:39:00 -
Afrika hamlemiz Haçlı’yı korkuttu

 Harun Sekmen  İstanbul 

Haçlı ülkelerinin ve Ortadoğu’daki diktatörlerin Türkiye rahatsızlığının arkasında, dış politikada yürüttüğümüz Afrika açılımı olduğu ortaya çıktı. Son 18 yılda Afrika kıtasında yapılan stratejik hamleler, Batı’yı rahatsız ettiği ve ülkemize karşı birlik oluşturdukları öğrenildi. Türkiye, Sudan’da ABD ve İngiltere’nin karşısına çıkarken, Burkina Faso, Etiyopya Gabon ve Nijerya’da Fransa’nın planlarını bozdu. Libya’da ise meşru hükümete verdiği destekle, AB ülkelerinin tamamı ile Mısır ve İsrail’i devre dışı bıraktı.

Afrika’nın sömürülmesine engel olduk

Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde 18 yılda her alanda çağ atlayan Türkiye, yürüttüğü destansı dış politikayla da hayranlık uyandırıyor. Türkiye’nin mazlum coğrafyalar nezdindeki itibarı artarken, haçlı devletlerin ve İslam dünyasındaki yerli işbirlikçilerinin ise düşmanlığını celp ediyor. Doğu Akdeniz’de ve Yunanistan ile olan anlaşmazlığımızda Türkiye’ye karşı zoraki bir birliktelik kuran haçlı devletleri, Türkiye’nin Afrika açılımından rahatsız olduğu için müşterek hareket ediyor. Türkiye’nin önünü kesme hamleleri ise Başkan Erdoğan’ın dirayetli politikası sayesinde akamete uğratılıyor. ABD, İsrail ve İngiltere’nin, Sudan’daki etkinliği Türkiye’nin sahaya çıkmasıyla büyük oranda darbe aldı. Osmanlı mirası Sevakin Adası’nın Türkiye’ye 50 yıllığına kiralanması ve bölgedeki kalıcı askeri üs kurmamız söz konusu üç devleti de oldukça rahatsız etti. Öyle ki Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir, ABD destekli bir darbeyle görevde el çektirildi.

Atanamamış Napolyon’un Türkiye hazımsızlığı

Son dönemde Türkiye’ye karşı aleni ve amansız bir düşmanlık sergileyen Fransa’nın çıkarları da yürüttüğümüz etkin Afrika politikası sonrası zedelendi. Mali ve Gabon’la kurduğumuz insani ve ticari ilişkiler savunma sanayi anlaşmalarıyla taçlandı. İki ülkeyi de silah pazarı haline getiren ve istikrarsızlık politikasıyla bölgede varlığını sürdüren Fransa, Türkiye’nin sömürü amacı gütmeyen ilişkileri sonrası büyük bir kayıp yaşadı. Fransa ile olan problemlerimiz sadece bu ülkelerle de sınırlı kalmadı. Libya’da da Fransa’nın sömürü planları Türkiye tarafından bozuldu. İhracat verilerine göre son yıllarda en fazla, Burkina Faso, Çad, Etiyopya, Gabon, Gambiya, Mali, Nijer ve Somali’ye askeri mühimmat ürünü gönderdik. Bu ülkelerle gerçekleştirdiğimiz alışveriş ise en fazla AB ülkelerini rahatsız etti. Zira söz konusu ülkelere Batılı ülkeler silah satıyordu.

Sömürü çarkını durdurduk

Libya’da sadece Fransa’nın planları altüst olmadı. Maddi refahlarını emperyalist politikalarına borçlu olan bütün devletler Türkiye’nin hamlesi sonrası büyük şok yaşadı. Libya’daki Ulusal Mutabakat Hükümeti Türkiye’den aldığı destek sonrası darbeci Hafter yönetimini püskürtmeyi başardı. Hafter’e olağanüstü bir destek veren İtalya, Rusya, Yunanistan, İngiltere, Almanya ve ABD adeta hezimete uğradı. Kuzey Afrika ülkesi Libya’da hezimete sadece batılı ülkeler kaybetmedi. Siyonist İsrail, Mısır Devlet Başkanı Sisi ve aşiret devleti olan Birleşik Arap Emirlikleri de (BAE) hüsrana uğradı.


Yeni Akit Gazetesi
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