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Dünya İran'dan "Mekke İttifakı" sürprizi
Dünya

İran'dan "Mekke İttifakı" sürprizi

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İran'dan "Mekke İttifakı" sürprizi

ABD ve İsrail ile savaşan İran'dan; Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında kurulan Mekke İttifakı'na ilişkin sürpriz bir çıkış geldi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında kurulan Mekke İttifakı'nı kast ederek komşu Müslüman ülkelere ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

'MÜSLÜMANLARIN İŞBİRLİĞİNE' DİKKAT ÇEKTİ

Bölge dışı aktörlerin müdahalelerinin getirdiği risklere dikkat çeken Galibaf, "Bölge dışı güçlere dayalı güvenlik kırılgan ve bağımlıdır; oysa Müslüman ulusların iradesi ve işbirliğine dayalı güvenlik sürdürülebilir, onurlu ve kalıcı olabilir

Muhammed Bakır Galibaf

"YENİ BİR DÖNEMİN İŞARETİ" OLARAK NİTELEDİ

Bölge ülkelerinin kendi potansiyellerini kullanmasının önemini anlatan İran Meclis Başkanı Galibaf, atılan ortak adımların geleceğe yönelik olumlu yansımaları olacağını belirterek, "Yeni bölgesel anlaşmalar, komşu Müslüman ülkelerin kendi yeteneklerine güvendiği ve yıkıcı rekabet yerine işbirliği ve kardeşliği seçtiği yeni bir dönemin işaretidir." ifadelerini kullandı.

KAYNAK : Haber7

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