Stres olduğunda kendini temizliğe veriyor musun? Psikologlar nedenini açıkladı

Yoğun stres altında kalan kişilerin bir anda temizlik ve düzenleme işlerine yönelmesinin ardında, yalnızca evini toparlama isteği olmadığı belirtiliyor. Bilim insanları, bu davranışın kontrolden çıkan yaşam üzerinde yeniden kontrol hissi oluşturma çabasıyla ilişkili olabileceğini değerlendiriyor. Ifop araştırmasına göre düzenli temizlik yapanların yüzde 58’i bu süreçten keyif alırken, genel nüfusta bu oran yüzde 38’de kalıyor. Bulgular, temizliğin hijyenin yanı sıra zihinsel rahatlama sağlayan bir yöntem olarak da görülebileceğine işaret ediyor.