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Gündem Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatıldı
Gündem

Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatıldı

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Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönündeki iddialara ilişkin resen soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönündeki iddialara ilişkin maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla resen soruşturma başlatıldı.

Ayrıntılar birazdan...

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Yorumlar

Ahmet Kar

Melih Gökçekin üzerine gidilip araştırılsın şaşarım ama,Akp inanın önümüzdeki seçimlerde İktidarı garantiler.
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