Aşiretler Türkiye'nin kanayan yarasını haykırdı! "Kız ve erkek okulları açılmalı"

Eğitimde tek tipçi anlayışın ve yıllardır süregelen dayatmaların aksine, toplumun değerlerini ve ailelerin taleplerini merkeze alan tarihi bir çağrı geldi.

Anadolu Aşiretler Federasyonu, eğitim sisteminde özgürlük alanlarının genişletilmesi ve ailelerin çocukları için en doğru tercihi yapabilmesi adına dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

"Karma eğitim dayatma olmasın"

Federasyon Genel Başkanı Ferhat Armağan imzasıyla yapılan açıklamada, mevcut sistemin ailelerin tercih hakkını kısıtladığına vurgu yapıldı.

Karma eğitimin tamamen kaldırılmasının hedeflenmediğini, ancak tek seçenek olarak sunulmasının da doğru olmadığı ifade edildi.

"Eğitimde asıl olan dayatma değil, milletin iradesidir"

Milletimizin inanç, kültür ve hassasiyetlerini gözeterek sunulan çözüm önerisinde şu ifadelere yer verildi:

Karma eğitim isteyen aileler çocuklarını mevcut okullara, kız çocuğunun tek cinsiyetli kurumda okumasını isteyenler kız okullarına, erkek çocukları için aynı tercihte bulunanlar ise erkek okullarına gönderebilmelidir.

Yeterli talebin oluştuğu bölgelerde vakit kaybetmeksizin kız ve erkek okulu uygulamaları hayata geçirilmelidir.

Eğitimde asıl olan dayatma değil, milletin iradesidir. Uzun vadede her üç modelin de (kız, erkek ve karma) bir arada sunulduğu kapsayıcı bir yapı kurulmalıdır.

Bilimsel veriler ve toplumsal gerçekler görmezden gelinemez

Tek cinsiyetli eğitimin başarıyı artırdığına ve öğrencilerin pedagojik gelişimine katkı sağladığına dair dünyadaki bilimsel çalışmalara dikkat çeken federasyon, muhafazakar ailelerin çocuklarını daha rahat bir ortamda okutma isteğinin temel bir hak olduğunu belirtti.

Başta Cumhurbaşkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere yetkililere seslenen Anadolu Aşiretler Federasyonu, milletin değerleriyle barışık, vesayetçi kalıplardan arınmış ve tercihlere saygı duyan bir eğitim reformunun geciktirilmeden uygulanmasını istedi.